Za normálních okolností by tato návštěva nevzbudila prakticky žádnou pozornost – do Prahy v úterý přijel německý ministr pro evropské záležitosti Gunther Krichbaum. V české metropoli přitom jednal v době, kdy současná vláda ještě nedostala důvěru Poslanecké sněmovny. V takové situaci jsou oficiální návštěvy ze zahraničí neobvyklé. A Krichbaum se navíc podle informací HN měl sejít přímo s premiérem Andrejem Babišem (ANO). I to, aby předseda vlády jednal s „řadovým“ ministrem, je značně neobvyklé.
Schůzka s Babišem nakonec odpadla, protože premiér se na poslední chvíli rozhodl odletět do Paříže na jednání zemí podporujících Ukrajinu. Což v Berlíně podle zdrojů HN jednoznačně přivítali. Krichbaum tak jednal s vicepremiérem Karlem Havlíčkem (ANO) nebo ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé).
Jeho návštěva svědčí o tom, že Němci a ostatní země Evropské unie novou českou vládu zdaleka neřadí do stejné kategorie jako maďarského premiéra Viktora Orbána.
Co se dočtete dál
- Proč ostatní státy EU neházejí Babiše do jednoho pytle s Orbánem.
- Co teď od Česka ohledně Ukrajiny očekává Trump i spojenci v EU.
- Na čem mohou plány koalice ochotných ztroskotat.
