Státní správa roky marně řeší, jak zajistit IT experty pro digitalizaci svých služeb a rozvoj AI. Dělá speciální školení, schvaluje výjimky a vydává metodické příručky. Loni se jí několik odborníků ze soukromé sféry podařilo přetáhnout a na ministerstvu pro místní rozvoj vznikl „klastr“, který se dával za příklad i ostatním resortům.
Jenže výsledků jejich práce se zřejmě lidé nedočkají. Právě tito lidé mají být totiž součástí personálních škrtů, které vláda Andreje Babiše (ANO) od svého nástupu dělá. Jeden z klíčových expertů už výpověď dostal, další ji očekávají v nejbližších dnech. Kromě IT sekce chce resort propouštět více i v Agentuře pro sociální začleňování.
Co se dočtete dál
- Jaká jména by mohla na MMR skončit.
- Co to může znamenat pro celý rezort.
- Jak to ovlivní digitalizaci státu.
