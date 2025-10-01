V souvislosti s rozvojem AI stát řeší i to, kdo by měl nad umělou inteligencí bdít a v případě, že by se začala ubírat nechtěným směrem, zasáhnout. Základy pro regulatorní rámec přinesl takzvaný AI Akt Evropské unie a ministerstvo průmyslu na jeho základě připravilo návrh zákona o umělé inteligenci, který aktuálně prochází připomínkovým řízením.
Návrh zákona dává odpověď i na úvodní otázku, kdo bude klíčovým dohlížitelem nad AI. Celkem má jít o 41 expertů, které stát plánuje v průběhu následujících tří let nabrat do několika institucí, od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) až po Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP). Nabízí přitom na poměry státní správy a částečně i soukromého sektoru nadprůměrné platy.
Co se dočtete dál
- Kolik budou brát noví AI úředníci.
- Jaké státní instituce budou experty nabírat.
- Kdy má dohled nad umělou inteligencí začít fungovat.
- Jak budou experti na AI ohodnoceni ve srovnání s běžnými úředníky.
