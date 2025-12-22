Kdo vyhlíží levnější hypotéku, ten v posledních měsících neměl moc důvodů k optimismu. Česká národní banka od května sazby nesnížila, tu základní tedy drží na úrovni 3,5 procenta, při které monetární politika ekonomiku stále brzdí. A co hůř. Radní se začali čím dál častěji zmiňovat, že současná výše sazeb tu kvůli stále rychlému zdražování služeb může být dlouho, a dokonce že další změna může být směrem nahoru. To už se výrazně promítlo i do ceny zdrojů, z nichž banky financují hypotéky. Například pětiletá IRS sazba se z 3,2 procenta dosažených v době, kdy snižování sazeb vrcholilo, v prosinci vyšplhala nad čtyři procenta.
ČNB sazby nezměnila ani minulý týden. Radní přitom rozhodli jednomyslně, mezi jestřáby se žádná holubice ještě neobjevila. Přesto šéf ČNB Aleš Michl minulý týden vyslal dva holubičí signály, z nichž jeden dosud unikal pozornosti.
Co se dočtete dál
- Jaké globální riziko dokáže zneklidnit vyhlášeného jestřába v guvernérském křesle?
- Proč ČNB mění váhy hodnocených rizik, když se podmínky v podstatě nezměnily?
- Co říká fotka pod suchou zprávou z vládního zasedání?
