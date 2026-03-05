Pokud by si chtěl člověk vsadit sázku, která se nedá prohrát, pak je to takřka okamžité zvýšení cen pohonných hmot v případě jakékoliv světové události. I víkendový start válečného konfliktu na Blízkém východě vedl ke zdražení cen benzinu a nafty na čerpacích stanicích, a to v průměru o dvě koruny na litr.
Opačným směrem ceny zamíří daleko pomaleji – bez ohledu na to, jak rychle celá východní anabáze skončí.
Co se dočtete dál
- Jak se mění cena ropy na světových trzích?
- Jak reagují prodejci pohonných hmot?
- Co může ovlivnit Česká republika.
