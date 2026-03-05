Pokud by si chtěl člověk vsadit sázku, která se nedá prohrát, pak je to takřka okamžité zvýšení cen pohonných hmot v případě jakékoliv světové události. I víkendový start válečného konfliktu na Blízkém východě vedl ke zdražení cen benzinu a nafty na čerpacích stanicích, a to v průměru o dvě koruny na litr.

Opačným směrem ceny zamíří daleko pomaleji – bez ohledu na to, jak rychle celá východní anabáze skončí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se mění cena ropy na světových trzích?
  • Jak reagují prodejci pohonných hmot?
  • Co může ovlivnit Česká republika.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.