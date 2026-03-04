Po dvou letech je v Česku nafta dražší než benzin. Cenový rozdíl mezi benzinem a naftou tento týden „zařídil“ americký útok na Írán. Ten rozkýval ceny ropy a následně velkoobchodní ceny pohonných hmot, které z ropy vyrábí rafinerie. Cena nafty od výrobců se zvýšila v průměru o čtyři koruny za litr. Jediný domácí výrobce paliv Orlen Unipetrol zdražil už druhý den po sobě. Přidal se i hlavní dovozce nafty, státní podnik Čepro.

