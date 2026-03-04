Po dvou letech je v Česku nafta dražší než benzin. Cenový rozdíl mezi benzinem a naftou tento týden „zařídil“ americký útok na Írán. Ten rozkýval ceny ropy a následně velkoobchodní ceny pohonných hmot, které z ropy vyrábí rafinerie. Cena nafty od výrobců se zvýšila v průměru o čtyři koruny za litr. Jediný domácí výrobce paliv Orlen Unipetrol zdražil už druhý den po sobě. Přidal se i hlavní dovozce nafty, státní podnik Čepro.
Co se dočtete dál
- Za kolik rafinerie a Čepro naftu prodávají.
- Kolik může nafta stát podle jednotlivých scénářů.
- Kde se nyní pohybuje cena ropy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.