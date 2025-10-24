Americké sankce na ruské ropné koncerny Rosněfť či Lukoil, a desítky s nimi propojených firem, oznámené 22. října mají potenciál významně ovlivnit trh s palivy ve střední Evropě, a ještě více na Balkáně. Pokud tedy budou USA sankce tvrdě vymáhat. Zatím až do 21. listopadu platí přechodné období, které umožňuje kontrakty s Rusy „dojet“. Co bude za měsíc, je nejisté. Rosněfť a Lukoil přitom pokrývají více než pět procent světové těžby ropy. 

Sankce neřeší jen viditelné evropské „oběti“ Maďarsko a Slovensko, jež ruskou ropu dováží. Rusové často mají stále většinové podíly v německých, srbských, bulharských či rumunských rafineriích. A dokonce jedné v Nizozemsku. Byť je teď nemají pod kontrolou, budou manažeři těchto firem i politici muset řešit, jak se se sankcemi vyrovnat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Trump přistoupil k sankcím, když má zájem na levné ropě.
  • Jak budou rafinerie ve střední Evropě postiženy americkými sankcemi.
  • Existuje riziko pro řidiče v Česku.
  • Jaké alternativy má slovenský Slovnaft.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.