Americké sankce na ruské ropné koncerny Rosněfť či Lukoil, a desítky s nimi propojených firem, oznámené 22. října mají potenciál významně ovlivnit trh s palivy ve střední Evropě, a ještě více na Balkáně. Pokud tedy budou USA sankce tvrdě vymáhat. Zatím až do 21. listopadu platí přechodné období, které umožňuje kontrakty s Rusy „dojet“. Co bude za měsíc, je nejisté. Rosněfť a Lukoil přitom pokrývají více než pět procent světové těžby ropy.
Sankce neřeší jen viditelné evropské „oběti“ Maďarsko a Slovensko, jež ruskou ropu dováží. Rusové často mají stále většinové podíly v německých, srbských, bulharských či rumunských rafineriích. A dokonce jedné v Nizozemsku. Byť je teď nemají pod kontrolou, budou manažeři těchto firem i politici muset řešit, jak se se sankcemi vyrovnat.
Co se dočtete dál
- Proč Trump přistoupil k sankcím, když má zájem na levné ropě.
- Jak budou rafinerie ve střední Evropě postiženy americkými sankcemi.
- Existuje riziko pro řidiče v Česku.
- Jaké alternativy má slovenský Slovnaft.
