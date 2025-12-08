Sankční seznam amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), na němž jsou Lukoil, Gazprom něfť, Rosněfť a desítky s nimi spojených firem, znemožňuje transakce a platby, blokuje i používání mezinárodních kreditních karet. Sankce fungují, což je vidět na tom, že Rusové musí dávat zájemcům o ropu slevu 23 procent. Kvůli sankcím také 2. prosince zastavila výrobu srbská rafinerie v Pančevu, v níž má Rusko podíl. Situace zároveň nahrává řadě zájemců o ruská aktiva.

Co se dočtete dál

  • Grafika hlavních ruských aktiv mimo Rusko, která postihují americké ropné sankce.
  • Jak jednotlivé státy, kde rafinerie a ropná pole jsou, situaci řeší.
  • Jaké termíny daly USA pro prodej aktiv ruských firem.
  • Kdo jsou hlavní zájemci o aktiva Lukoilu, Rosněftu a Gazprom něftu.
