Sankční seznam amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), na němž jsou Lukoil, Gazprom něfť, Rosněfť a desítky s nimi spojených firem, znemožňuje transakce a platby, blokuje i používání mezinárodních kreditních karet. Sankce fungují, což je vidět na tom, že Rusové musí dávat zájemcům o ropu slevu 23 procent. Kvůli sankcím také 2. prosince zastavila výrobu srbská rafinerie v Pančevu, v níž má Rusko podíl. Situace zároveň nahrává řadě zájemců o ruská aktiva.
Co se dočtete dál
- Grafika hlavních ruských aktiv mimo Rusko, která postihují americké ropné sankce.
- Jak jednotlivé státy, kde rafinerie a ropná pole jsou, situaci řeší.
- Jaké termíny daly USA pro prodej aktiv ruských firem.
- Kdo jsou hlavní zájemci o aktiva Lukoilu, Rosněftu a Gazprom něftu.
