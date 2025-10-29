Ještě minulou středu si v bratislavské rafinerii Slovnaft mohli myslet, že bez problémů zvládli konec výjimky EU na vývoz paliv vyráběných z ruské ropy, kterou firma odebírá. Drsné americké sankce na ruské koncerny Lukoil a Rosněfť, oznámené 22. října, ale úplně všechno změnily. Znemožňují totiž platby za tuto ropu. Až začnou od 21. listopadu platit, zkomplikuje to Slovnaftu dodávky nafty pro český trh, kde má rafinerie zhruba pětinový podíl.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou vztahy mezi maďarským MOL, slovenským Slovnaftem a chorvatským Janafem.
- Jakou roli může hrát v budoucích dodávkách ropovod Adria.
- Jaké jsou možnosti, které Slovnaft má.
