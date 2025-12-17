Na Slovensku v těchto dnech probíhá závěrečná fáze souboje mezi českým miliardářem Danielem Křetínským a velkými slovenskými firmami. Důvod je jednoduchý. Křetínský, jenž přes firmu EP Infrastructure (EPIF) spoluvlastní a manažersky kontroluje slovenského přepravce plynu Eustream, potřebuje nahradit výpadek příjmů za tranzit ruského plynu. Slovenské firmy v čele s rafinerií Slovnaft či výrobcem hnojiv Duslo patřící pod holding Agrofert ale Křetínskému platit nechtějí a tvrdí, že jde o jeho podnikatelské riziko.
Co se dočtete dál
- O kolik se mohou zvýšit poplatky za tranzit na Slovensku.
- Kdo „táhne“ odpor proti rozhodnutí Křetínského Eustreamu.
- Proč je rozhodnutí špatné pro Net4Gas.
