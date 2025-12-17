Na Slovensku v těchto dnech probíhá závěrečná fáze souboje mezi českým miliardářem Danielem Křetínským a velkými slovenskými firmami. Důvod je jednoduchý. Křetínský, jenž přes firmu EP Infrastructure (EPIF) spoluvlastní a manažersky kontroluje slovenského přepravce plynu Eustream, potřebuje nahradit výpadek příjmů za tranzit ruského plynu. Slovenské firmy v čele s rafinerií Slovnaft či výrobcem hnojiv Duslo patřící pod holding Agrofert ale Křetínskému platit nechtějí a tvrdí, že jde o jeho podnikatelské riziko.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • O kolik se mohou zvýšit poplatky za tranzit na Slovensku.
  • Kdo „táhne“ odpor proti rozhodnutí Křetínského Eustreamu.
  • Proč je rozhodnutí špatné pro Net4Gas.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.