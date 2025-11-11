V minulosti se občas stávalo, že cena elektřiny meziročně klesla o deset eur. Rozdíl mezi cenou, za kterou energetická skupina ČEZ prodává elektřinu letos a za kolik ji udá v příštím roce, je však téměř třicetieurový. Po turbulentních měsících energetické krize v roce 2022 elektřina na burzách nepřetržitě zlevňuje, což polostátní společnost začíná znatelně pociťovat na výsledcích.
Aktuálně přitom nic nenasvědčuje tomu, že by se trend měl obrátit. „Cena elektřiny je daná cenou plynu a povolenky. A cena plynu na burzách konstantě klesá a cena povolenky je také na nižších úrovních, než bývala. Může se stát nějaká dramatická událost, která bude mít vliv na ceny plynu, ale zatím tomu nic nenasvědčuje,“ řekl HN finanční šéf ČEZ Martin Novák.
Co se dočtete dál
- Za kolik prodává ČEZ elektřinu ze svých elektráren.
- Co to znamená pro odběratele.
- Co to znamená pro akcionáře ČEZ včetně státu.
- Které části ČEZ se na rozdíl o výroby daří.
