Ruský vliv na ceny plynu v Evropě skončil a trh se opět vrací k normálu. „Není tady riziko, které by mělo dlouhodobě ovlivnit ceny plynu směrem nahoru. Spíše nastupuje trend globálního převisu nabídky nad poptávkou,“ řekl v rozhovoru pro HN Michal Kocůrek, řídící konzultant a plynárenský analytik poradenské společnosti EGÚ, jež se zabývá energetikou. Podle něj se dá na základě současného dění na trhu i odhadu budoucích kapacit říci, že se cena plynu za megawatthodinu „příští rok může pohybovat kolem 30 eur“. Velký signál trhu představuje letos rekordní počet ohlášených exportních projektů na zkapalněný plyn (LNG) ve Spojených státech.
Koncem září začala v Česku topná sezona. Období mezi jejím koncem a začátkem se kvůli Rusku, jež po začátku války na Ukrajině využívalo plyn jako hybridní zbraň proti EU, stalo ostře sledovanou věcí. Jak Evropa a Česko tohle období využily?
Za poslední tři roky se Evropa v plynárenství dostala do stabilní situace. Na globální úrovni je plynu dost, zároveň poptávka v Číně vůbec nedosahuje loňské vyšší úrovně. Odběr LNG tam klesl o pětinu a víceméně stejně narostl odběr zkapalněného plynu v Evropě. Jako celek se EU v naplněnosti zásobníků téměř blíží požadované úrovni 90 procent, Česko už tuhle hranici překročilo.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou projekce poptávky po plynu v Česku a do kdy je reálné, že se bude využívat.
- Vyplatí se plynárenské napojení na Polsko a jaká jsou rizika při přepravě z Německa.
- Jaký vliv má ještě ruský plyn na evropském trhu.
- Zvládnou Spojené státy nahradit ruský plyn na světovém trhu?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.