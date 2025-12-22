Psal se rok 1987, když do zapadlé vesnice Bourakébougou v Mali přijeli vrtači studní. U jednoho vrtu nenašli žádnou vodu, i v hloubce 108 metrů byl stále suchý. Cosi z něj ale foukalo. Jeden z dělníků si zapálil cigaretu, podíval se dolů a z díry vyšlehl plamen. Podle místních měl přes den jiskřivě modrou barvu a nešel z něj žádný kouř. Až po několika týdnech se podařilo vrt uzavřít a oheň tím uhasit.
Dalších 20 let na vrt nikdo nesáhl. Až v roce 2007 získal práva na geologický průzkum oblasti bohatý malijský podnikatel Aliou Diallo. V roce 2012 najal společnost Chapman Petroleum, aby zjistila, co z vrtu vytéká. Výsledek byl překvapivý – v mobilní laboratoři zjistili, že plyn tvoří z 98 procent vodík.
Ten může sehrát zásadní roli při ukončení závislosti lidstva na fosilních zdrojích, jako je ropa a zemní plyn. Při jejich spalování vznikají skleníkové plyny způsobující globální oteplování.
Co se dočtete dál
- Odkud se bere geologický vodík.
- Kde se nachází nadějná ložiska.
- Jak je na tom s přírodním vodíkem Česko.
