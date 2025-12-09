Vezmete vodu, pustíte do ní elektřinu, která ji rozloží na vodík a kyslík – a máte plyn, který můžete dál využít. Když v zařízení nazývaném elektrolyzér použijete elektřinu z obnovitelného zdroje, získáte takzvaný zelený vodík. Jednoduché, ale stále drahé.
Společnost Veolia Energie před dvěma lety spustila přípravu pilotního projektu výroby zeleného vodíku ve své teplárně ve Frýdku-Místku. Získal přitom dotaci z Inovačního fondu EU na podporu čistých technologií.
Veolia má frýdeckomístecký projekt připravený, a přidává k němu další v Teplárně Krnov, kde nyní žádá posouzení jeho vlivu na životní prostředí (EIA). Oba plány ale zůstávají jen na papíře. Investice do výroby vodíku se zatím nevyplatí.
Co se dočtete dál
- Proč se projekty výroby zeleného vodíku v Česku nerealizují.
- Jak to vypadá s nasazením vodíkových vlaků na železnici.
- Jaké největší projekty výroby zeleného vodíku v Česku se chystají.
