Energetická společnost Sev.en miliardáře Pavla Tykače, která vyrostla zejména díky těžbě a spalování uhlí, připravuje jeden z největších zelených projektů v Česku. Na území bývalého hlubinného dolu Centrum, který sousedí s lomem ČSA u Horního Jiřetína na Mostecku, chce postavit velké zařízení na výrobu zeleného vodíku.
Záměr nyní prochází posuzováním jeho vlivu na životní prostředí. Podle přiložené dokumentace má mít příkon 15 MW a roční kapacitu výroby až 2390 tun tohoto plynu. Uplatnění najde v chemickém průmyslu a dopravě. Toto množství by stačilo na roční provoz 12 tisíc osobních automobilů.
Pro představu, zatím jediný průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku provozuje společnost Solar Global v Napajedlech na Zlínsku. Jeho maximální výrobní kapacita je osm tun ročně a příkon 0,23 MW. Projekt Sev.en ho tedy významně předčí. Zásadní pro jeho vznik ale budou dotace.
