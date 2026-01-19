Když před téměř třemi lety přebíral Petr Novotný vedení Škody Group, nebyl plzeňský výrobce vlaků a tramvají v úplně nejlepší kondici. Zákazníci na firmu tlačili kvůli pozdním dodávkám a kvůli poskytnutým úvěrům se ozývaly i banky. Sám Novotný označil v rozhovoru s Hospodářskými novinami rok 2023 za „slzavé údolí“. Ztráta podniku tehdy byla asi 100 milionů eur (2,5 miliardy korun) a pro překonání nejhoršího období potřeboval pomoc skupiny PPF nejbohatší Češky Renáty Kellnerové.
Co se dočtete dál
- Jaká bude za rok 2025 provozní EBITDA a jaký objem zakázek plzeňský výrobce získal.
- Jaké jsou výrobní kapacity Škody Group a jaké změny firma udělala.
- Jak se vyvíjí možná zakázka v Uzbekistánu.
- Jak by se podle Novotného mělo přistupovat k financování vlakových tendrů.
