Panasonic Z95B zůstane poslední špičkovou televizí, kterou japonská firma sama navrhla a vyrobila. Výrobce legendárních plazmových obrazovek a OLED televizí změnil obchodní strategii a končí se ztrátovou výrobou televizorů. Panasonic při pondělním představení nových produktů v Mnichově oznámil, že předá výrobu, distribuci i marketing svých televizorů do Číny. K tomuto kroku sáhl přesně měsíc poté, co s podobným oznámením přišlo Sony se svými televizory Bravia.
Co se dočtete dál
- Proč Panasonic zvolil spolupráci s méně známým čínským výrobcem.
- Jak se firma postará o své dosavadní zákazníky.
- Co konkrétně přinese nový obchodní model a kdy se to projeví v obchodech.
