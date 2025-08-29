Na stejném místě, kde v roce 1997 sjela z linky první česká televize Panasonic, dnes stojí úplně jiná továrna. Nová obří hala za osm miliard korun má tři patra, rozlohu jako dva a půl Václavského náměstí a místo televizí v ní vznikají tepelná čerpadla. Pro celou Evropu.

Panasonic byl v 90. letech prvním japonským investorem v Česku a také prvním v tehdy  vznikající průmyslové zóně Borská Pole v Plzni. Televize už se tady ale nevyrábí a původní hala už nestojí. Firma ji zbourala a postavila větší a modernější budovu, jejíž výstavba trvala 684 dní. Díky ní se výrobní plocha Panasonicu v Plzni rozšířila o 250 procent na 140 tisíc metrů čtverečních.

Slavnostního otevření se v pátek kromě zástupců společnosti Panasonic zúčastnili také předseda vlády Petr Fiala (ODS) či japonský velvyslanec v Česku Kansuke Nagaoka. „V České republice chceme podniky, kde vznikají kompletní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, podniky propojené s vědou a výzkumem. Naše vláda bude tyto investice i nadále aktivně podporovat,“ řekl Fiala. 

