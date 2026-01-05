Vláda Andreje Babiše (ANO) znovu potvrdila, že trvá na tom, aby se ministrem životního prostředí stal Filip Turek. A to bez ohledu na dřívější výroky prezidenta Petra Pavla, že hlavní tvář Motoristů sobě jmenovat šéfem resortu nehodlá. Jenže Motoristé angažmá pro svou „hranatou legendu“ chtějí a na ministerstvu životního prostředí s ním počítají. Jaké možnosti tedy mají?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co říkají klíčoví aktéři o Turkovi.
  • Jaké pozice se pro Turka na ministerstvu nabízí.
  • Jaké je zákulisí Turkovy nominace.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.