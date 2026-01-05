Vláda Andreje Babiše (ANO) znovu potvrdila, že trvá na tom, aby se ministrem životního prostředí stal Filip Turek. A to bez ohledu na dřívější výroky prezidenta Petra Pavla, že hlavní tvář Motoristů sobě jmenovat šéfem resortu nehodlá. Jenže Motoristé angažmá pro svou „hranatou legendu“ chtějí a na ministerstvu životního prostředí s ním počítají. Jaké možnosti tedy mají?
Co se dočtete dál
- Co říkají klíčoví aktéři o Turkovi.
- Jaké pozice se pro Turka na ministerstvu nabízí.
- Jaké je zákulisí Turkovy nominace.
