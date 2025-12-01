Zamotaná rošáda se zahraničními cestami poslanců pokračuje. Nejdříve chtěl nový šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) úplně stopnout cestu delegace na parlamentní shromáždění NATO. To se podařilo, protože dvoučlennou delegaci zamítla v hlasování většina přítomných v organizačním výboru, kde většinu tvoří lidé z koalice ANO, SPD a Motoristé sobě.
Po tlaku dalších poslanců ale Okamura ustoupil a rozhodl se vyslat dva české zákonodárce – jednoho za vládní koalici, druhého za opozici. Tím prvním je poslanec Karel Beran (Motoristé sobě), opozičním měl být poslanec Pavel Žáček (ODS). Nyní se situace zase mění a Žáček nikam nepojede.
„Nejdřív mi oznámili, že tam pojedu s panem Beranem, pak asi zřejmě došlo k souběhu rozhovoru, který jsem dával pro Hospodářské noviny, a tomu, že mě má Andrej Babiš na svém blacklistu. Takže mě jako řádného člena vyměnili za kolegyni Langšádlovou, která je náhradnicí,“ říká Žáček.
Co se děje kolem cesty sněmovní delegace na parlamentní shromáždění NATO.
