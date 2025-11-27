Skoro celý čtvrtek to vypadalo, že poslanci nevyrazí na dvojici zahraničních cest – setkání parlamentních delegací NATO a výborů EU. Ve středu večer to takto rozhodl předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. A dal zároveň také najevo, že tradiční první cesty nově zvolených poslanců do Bratislavy se oproti zvyklostem zúčastní jen členové vznikající koalice. Po tlaku poslanců Okamura podle informací HN nakonec ve čtvrtek pozdě odpoledne částečně ustoupil – a alespoň na setkání 8. až 10. prosince ve Washingtonu česká delegace vyrazí.
Poslanec ODS Pavel Žáček, který se má této cesty účastnit, v rozhovoru pro HN komentuje Okamurovo počínání. Mluví ale i o dalším překvapivém kroku nové sněmovní většiny – to, že právě Žáček nebyl tento měsíc zvolen předsedou výboru pro bezpečnost. Podle poslance může jít vůči němu o osobní mstu vedenou šéfem ANO Andrejem Babišem.
Co se dočtete dál
- Proč Žáčkovi tak vadilo, že by parlamentní delegace neměla odjet na zasedání NATO?
- Jak si Žáček s odstupem vysvětluje svoje překvapivé nezvolení do čela sněmovního výboru pro bezpečnost?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.