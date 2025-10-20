Vypadalo to jako hotová věc: kandidát Motoristů sobě Filip Turek se stane ministrem zahraničních věcí ve vznikající vládě s hnutím ANO a SPD. Po odhalení otevřeně rasistických výroků ze sociálních sítí tohoto končícího europoslance to ale vypadá, že se jeho šance stát se šéfem Černínského paláce výrazně snížily. Kdo tedy může zasednout v křesle ministra zahraničí namísto Filipa Turka?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak možné zvolení Berana vnímají diplomaté.
  • Proč je Beran v politice a co jsou podle něj priority v zahraniční politice.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.