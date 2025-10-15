Hnutí ANO začalo ve středu jednat s budoucími koaličními partnery – SPD a Motoristy sobě – o programu vlády. Po několika hodinách prvního jednání se lídři stran shodli zejména na třech věcech. A to že sníží regulovanou složku elektřiny, odmítnou emisní povolenky ETS2 a pro živnostníky sníží odvody, které měly být od ledna 2026 navýšeny, jak navrhla ještě vláda Petra Fialy. Na tyto plány se bude muset vynaložit ze státního rozpočtu desítky miliard navíc. Domluvy komplikují další kauzy poslance Filipa Turka.
- Co chce nová vláda ANO, SPD a Motoristů udělat po svém nástupu.
- Kolik to bude činit miliard ze státního rozpočtu.
