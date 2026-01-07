S příchodem SPD do vlády se změnila i dikce nového kabinetu, na kterou Česko nebylo za poslední čtyři roky zvyklé. Místopředseda hnutí Radim Fiala (SPD) už například zpochybnil, že za útok ve Vrběticích mohou Rusové. V novoročním projevu se zase šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) vymezil ostře proti Ukrajincům a vzbudil tím v české společnosti lavinu nespokojenosti.
„Aby SPD znovu prošla do parlamentu, musí se tvářit, že v té vládě tak úplně není. Že je spíš v opozici. To ovšem bude trochu složitější pro hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše, protože tohle není nejšikovnější pozice, když se váš koaliční partner vlastně neustále tváří, že není součástí vlády. A nepochybně by to mohlo vést k třenicím a sporům u vládní koalice,“ vysvětluje politolog a odborník na extremismus Jan Charvát, který působí na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Co se dočtete dál
- Jak bude pokračovat angažmá SPD ve vládě.
- Vysvětlení, proč se lidé radikalizují.
- Proč přišla nyní epidemie mladých mužů, kteří se radikalizují.
- Co můžeme udělat pro to, abychom sami nebo lidé kolem nás tak neinklinovali k radikalismu.
