S příchodem SPD do vlády se změnila i dikce nového kabinetu, na kterou Česko nebylo za poslední čtyři roky zvyklé. Místopředseda hnutí Radim Fiala (SPD) už například zpochybnil, že za útok ve Vrběticích mohou Rusové. V novoročním projevu se zase šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) vymezil ostře proti Ukrajincům a vzbudil tím v české společnosti lavinu nespokojenosti. 

„Aby SPD znovu prošla do parlamentu, musí se tvářit, že v té vládě tak úplně není. Že je spíš v opozici. To ovšem bude trochu složitější pro hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše, protože tohle není nejšikovnější pozice, když se váš koaliční partner vlastně neustále tváří, že není součástí vlády. A nepochybně by to mohlo vést k třenicím a sporům u vládní koalice,“ vysvětluje politolog a odborník na extremismus Jan Charvát, který působí na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak bude pokračovat angažmá SPD ve vládě.
  • Vysvětlení, proč se lidé radikalizují.
  • Proč přišla nyní epidemie mladých mužů, kteří se radikalizují.
  • Co můžeme udělat pro to, abychom sami nebo lidé kolem nás tak neinklinovali k radikalismu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.