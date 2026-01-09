Filip Turek vyrazil s ministrem zahraničí Petrem Macinkou na Ukrajinu. Lze to interpretovat i jako chytré motoristické pošťouchnutí prezidenta, že by Turka přece jen měl jmenovat ministrem. Protože ten, kdo podporuje Ukrajinu, přeci nemůže být v jádru špatný člověk, no ne? Je to hezký pokus, ale sám o sobě stačit nebude. Ovšem když už s tím Motoristé začali, pojďme Filipu Turkovi poradit, co by měl udělat dál, aby prezidenta přesvědčil a mohl nakonec do křesla ministra životního prostředí zasednout.
A protože prezidentovy výhrady se týkají celkově nízkého právního vědomí a pochybného morálního profilu Filipa Turka, mohlo by pět následných kroků s lehkou nadsázkou vypadat třeba takto:
1. Dobrovolné absolvování kurzu pro nezodpovědné agresivní řidiče. Turek proslul ostentativním porušováním dopravních předpisů (jízda dvoustovkou po dálnici), čímž věru nedává nejlepší příklad občanům Česka. Na důkaz, že od nezodpovědného a nebezpečného chování hodlá ustoupit, by měl dobrovolně absolvovat skupinový terapeutický program, který pro rizikové řidiče organizuje Centrum dopravního výzkumu. Program se skládá z 20 hodin skupinové terapie vedené psychologem, cena je třináct tisíc korun. Pokud by to spořivému Turkovi, který přišel přesunem z europarlamentu do české sněmovny o značnou část příjmů, přišlo moc, bylo by možné poplatek uhradit z rozpočtu Motoristů, případně z občanské sbírky na Doniu.
Co se dočtete dál
- Jaké kroky by měl Filip Turek provést, aby prezidentovi dokázal, že se změnil?
- Jakou roli by v tom měla hrát dobrovolnická činnost?
- A co třeba výroba moštu a marmelády?
