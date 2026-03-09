Když se dnes v Česku rozhoduje o budoucnosti, na prvním místě je politický marketing. Odbornost stojí stranou.
Nedávné zrušení Národní ekonomické rady vlády známé jako NERV je zatím poslední důkaz. Vláda Andreje Babiše, Tomia Okamury a Petra Macinky se prostě rozhodla neposlouchat odborníky, jejichž doporučení – ať už jde o rozpočtové škrty nebo zvyšování daní – neladí s jejich líbivými předvolebními sliby.
Důkazů je ale mnohem víc. Absurdní udržování nulové daně na tiché víno za minulé vlády. Těžko se najde daňový odborník, který to vládě doporučoval. Proti byla varování expertů na závislosti, počty úředníků, nebo dokonce mnoha vlastních zákonodárců.
Nebo třeba populistické volání po zrušení veřejnoprávních poplatků. Bylo by zcela v pořádku, kdyby politici, ideálně spolu s odborníky, po zralé úvaze nově definovali obsah i rozsah služeb veřejnoprávních médií, řádně propočítali náklady a pak zvážili, jestli by třeba nebylo lepší a levnější ta média platit ze státního rozpočtu. Toho ale (nejen) Babišova vláda není schopna. V jejím případě byla na začátku jen jednoduchá marketingová úvaha: dáme lidu dárek v podobě zbavení se koncesionářského poplatku.
Není to jen běžný politický cynismus. Pozorujeme fenomén, pro který se v politologickém světě používá termín kakistokracie. A který bychom měli začít brát opravdu vážně.
Co se dočtete dál
- Co znamená, když vládnou „ti nejhorší“.
- Proč v Česku odbornost v politice prohrává.
- Změní se to někdy?
