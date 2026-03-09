Je poněkud paradoxní, že Dušan Šenkypl dostal ocenění Podnikatel roku ve chvíli, kdy jím vedená a spoluvlastněná firma padá dolů – americký slevový portál Groupon ztratil za posledních šest měsíců na burze prakticky polovinu své tržní kapitalizace.
Na první pohled tedy žádná sláva. Jenže Šenkypl (a tým okolo něj) si titul nejlepší český podnikatel zaslouží za něco, co burza nedokáže úplně ocenit. Za něco, co v českých podmínkách pořád není běžné. Je to kuráž pustit se do projektů, které přesahují hranice i je samé, často bolí a výsledek je značně nejistý. Kuráž hrát na mnohem větším hřišti, než na jaké je zdejší podnikatelské prostředí zvyklé, a přitom se pohybovat v mantinelech vytyčených přísným dohledem regulátorů z Nasdaq.
Co se dočtete dál
- Proč Groupon za posledních šest měsíců ztratil téměř polovinu tržní kapitalizace.
- Jaké konkrétní kroky provedla Pale Fire Capital po převzetí majoritního podílu v Grouponu.
- Jak v praxi vypadá řízení globální firmy z Prahy s částí týmu v Chicagu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.