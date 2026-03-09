V polovině letošního roku měla proběhnout revoluce na českém pracovním trhu. Nebo – podle vyjádření zástupců různých zaměstnavatelů – mělo jít spíš o převrat. Směrnice Evropské unie, kterou měla v té době Česká republika promítnout do své legislativy, zaručuje tak „šokující“ novinky, jako je například rovné odměňování žen a mužů za stejnou práci.

Čeští politici ale pochopili, že takové novoty by byly pro tuzemský pracovní trh přímo smrtící, a tak se na tyto změny minulá vláda naprosto vykašlala. Ta současná, slovy ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO, sice novelu připraví, protože musí, ale v co nejminimalističtější variantě. Jde přece o byrokracii, navíc z Bruselu a tu, jak u nás doma všichni víme, nikdo nechce. A změny navíc nebudou platit už letos, ale až příští rok. Možná.

