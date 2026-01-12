Za stejnou práci mají lidé dostávat ve firmách stejnou odměnu, což ovšem v případě mužů a žen na stejné pozici často neplatí. V Česku tento takzvaný gender pay gap činí podle Eurostatu aktuálně přes 16 procent. Nyní se tyto rozdíly mají začít měřit a zveřejňovat a nerovnosti budou muset zaměstnavatelé napravit.
Nová povinnost hlídat rovné odměňování zaměstnanců se v Česku řeší už tři roky, zatím ale návrh příslušného zákona nikdo neviděl. Ministerstvo práce na něm potichu pracovalo více než rok a nyní ho ukázalo zaměstnavatelům a odborářům a začínají ho společně ladit. Z návrhu, k němuž HN získaly exkluzivní podrobnosti, vyplývá, že novinka bude pro hůře hodnocené pracovníky znamenat možnost vydupat si vyšší mzdu, pro firmy administrativu navíc a pro odbory nárůst jejich pravomocí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.