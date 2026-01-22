Zaměstnanci ve firmě, kteří dělají srovnatelnou práci, mají dostat také srovnatelné peníze. A je jedno, jestli jsou kmenoví nebo jen „vypůjčení“ – například od agentur práce. Podle nového stanoviska Nejvyššího soudu se to přitom zdaleka netýká jen mzdy či platu, ale také benefitů, třeba příspěvku na důchodové pojištění.
Přelomový výklad má na svědomí elektrozámečník z Ostravy Leo K., který protestoval proti tomu, že jeho kolegové dostávají vyšší mzdu i příspěvek na spoření na penzi než on.
Co se dočtete dál
- Jak a proč změnil Nejvyšší soud dosavadní výklad.
- O kolik peněz Petru K. celkem šlo.
- Jak případ komentují experti a Státní úřad inspekce práce.
