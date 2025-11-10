Některé firmy už na tom pracují měsíce. Provedly si podrobné analýzy a začaly postupně dorovnávat mzdy na pozicích, kde odhalily velké rozdíly v odměnách. Připravují se na příští červen – dobu, kdy budou muset na žádost zaměstnance říct, kolik berou jeho kolegové na srovnatelné pozici. A tuto výši odměn budou muset přesně odůvodnit i státu v pravidelných reportech.
Podle nových čísel je na to skutečně připravená necelá polovina českých podniků a zbytek změny odkládá. A to i proto, že finální podobu těchto pravidel vycházejících z evropské směrnice stát zatím nepřipravil. Odborníci ale varují, že je třeba se do nápravy mzdového systému pustit i tak co nejdříve a předejít možným skandálům. Je totiž řada kroků, které lze udělat hned.
Co se dočtete dál
- V jaké fázi je nyní zavedení směrnice o transparentnosti odměňování.
- Jak ve firmě určit kategorie podle výše odměn.
- Na co firmy zatím narážejí a na co si dát pozor.
