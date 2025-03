Zhruba od poloviny příštího roku začne v celé EU platit nová povinnost pro firmy – zajistit, aby jejich zaměstnanci dostávali za stejnou práci i stejnou odměnu. A případně umět rozdíl vyargumentovat. Podle odhadů odborníků na odměňování to aktuálně nesplňuje více než polovina tuzemských společností. Ty by se tak měly připravit na zvýšené náklady na dorovnání mezd a také na hrozbu žalob ze strany zaměstnanců, pokud to neudělají.

Povinnost dát každému zaměstnanci srovnatelnou odměnu se přitom bude od června 2026 týkat nejen velkých společností, ale i těch středních a malých. A právě ty se v odměňování často řídí spíše intuicí než objektivně nastaveným modelem. Česká podoba pravidel vycházející z evropské směrnice zatím ale není jasná a může se v řadě detailů lišit. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že návrh příslušného zákona by měl jít do připomínkového řízení v létě.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Rovné odměňování nemá v Česku více než polovina firem. Ty větší už by měly rozjet audity.