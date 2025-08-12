Hnutí ANO postupně odhaluje svůj volební program. A zveřejněné zlomky svědčí o tom, že Andrej Babiš nelhal, když říkal, že to bude program geniální. V disciplíně „pokročilý populismus“ skutečně neexistuje nic, co by ho mohlo překonat.
Na jedné straně vidíme sliby gigantického rozdávání a na straně druhé sliby snižování odvodů. Jde v podstatě o absurdní slib švédského sociálního státu za rumunské daně. Takže je tu otázka: Jak je možné, že na tohle celá třetina voličů skáče?
Co se dočtete dál
- Co Babiš slibuje a proč je to absolutně mimo možnosti Česka.
- V čem je podobnost s husákovským socialismem osmdesátých let.
- Jak je možné, že na to skáče třetina voličů, a proč v tom není jen sobectví.
