Hnutí ANO postupně odhaluje svůj volební program. A zveřejněné zlomky svědčí o tom, že Andrej Babiš nelhal, když říkal, že to bude program geniální. V disciplíně „pokročilý populismus“ skutečně neexistuje nic, co by ho mohlo překonat.

Na jedné straně vidíme sliby gigantického rozdávání a na straně druhé sliby snižování odvodů. Jde v podstatě o absurdní slib švédského sociálního státu za rumunské daně. Takže je tu otázka: Jak je možné, že na tohle celá třetina voličů skáče?

  • Co Babiš slibuje a proč je to absolutně mimo možnosti Česka.
  • V čem je podobnost s husákovským socialismem osmdesátých let.
  • Jak je možné, že na to skáče třetina voličů, a proč v tom není jen sobectví.
