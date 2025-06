Volební program hnutí ANO připomíná Terra Australis Incognita – tajemný kontinent, který se na mapách objevoval od 15. století. Tak jako tehdy všichni předpokládali, že někde na jihu zeměkoule nejspíš něco bude, ale nikdo nevěděl přesně co, nyní se dá analogicky předpokládat, že hnutí ANO nějaký program mít bude, ale nikdo přesně neví, co bude obsahovat.

Andrej Babiš říká, že program bude zveřejněn až těsně před volbami, s legračním odůvodněním, že je to proto, „aby ostatní neopisovali“. Každý kdo zná povahu hnutí ANO, přitom ví, že nejde o nic jiného než o brutální vypočítavost. Formace, která řídí svou politiku podle průzkumů veřejného mínění, čeká, po čem bude těsně před volbami největší poptávka, aby právě to voličům nabídla. Kromě toho se při zveřejnění programu na poslední chvíli dá očekávat, že si vykalkulovaná nabídka získá pozornost těch voličů, kteří se rozhodují v režimu last minute. A těch jsou v dnešní době desítky procent. Proto se populistům vyplatí vyčkávat do posledního momentu.

