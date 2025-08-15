Letošními volbami se bude prolínat vztah ke psům. To bylo jasné každému návštěvníkovi poslanecké kanceláře místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka (ANO) ještě před tím, než přišla kauza poslankyně ANO Margity Balaštíkové. Ta přestala být jeho „podřízenou“ ve stínové vládě ANO jen pár dní po rozhovoru pro HN, když se ukázalo, že si kvůli rozvodovým rozepřím objednala likvidaci psa nové partnerky jejího manžela.
U Havlíčka je to jinak. Jeho už proslavená fenka Betyna zdobí propagační klíčenky na stole a je i tváří kartiček a cedulí, kterými bývalý ministr dopravy láká na výlety. V rohu kanceláře je pro čtyřnohé návštěvníky připravena miska s psími pamlsky a nápisem Dej si lok s Betynkou.
Na další aktuální téma, kterým chce bývalý ministr průmyslu voliče přitáhnout, upozorňují vzorky moderních silnoproudých kabelů rozložených na stole. „Potřebujeme vyměnit kabely a bude to drahé,“ vysvětluje realisticky Havlíček, proč má tlusté svazky vodičů hned vedle propagačních materiálů, s odkazem na červencový výpadek elektřiny, který postihl část Česka.
Ve vaší volební kampani figurujete jako stínový premiér. Budete to vy, komu bude prezident nabízet v případě vítězství sestavení vlády, nebo jen držíte místo Andreji Babišovi, který po volbách vystoupí z vašeho stínu a řekne: „Budu to já.“?
Co se dočtete dál
- S kým by Karel Havlíček, coby premiér, nešel do koalice.
- Jak chce zabezpečit hospodářský růst.
- Jaký má dnes názor na euro.
- Jak chce zlepšit dostupnost bydlení.
- Co navrhuje ohledně digitalizace stavebního řízení.
