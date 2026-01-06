Po převedení poplatku za podporované zdroje energií (POZE) pod státní rozpočet se energeticky náročným firmám otvírá další možnost, jak by se mohly jejich výdaje na elektřinu snížit. Evropská komise v závěru loňského roku upravila pravidla pro poskytování takzvaných kompenzací nadměrných nákladů. Jde o možnost podpory pro firmy, na které dopadá vysoká cena elektřiny, zatížená drahou emisní povolenkou. A které by zároveň mohly přesunout výrobu mimo EU, do zemí, kde se za povolenku neplatí.
Nejde o úplně nové opatření. Po změně by však podpora mohla být vyšší a okruh možných příjemců daleko širší.
Co se dočtete dál
- Která průmyslová odvětví dostávala historicky kompenzace za drahou elektřinu.
- Proč se obvykle nedařilo vyčleněné peníze vyčerpat.
- Které firmy mohou podporu na elektřinu získat nově.
- Jak ohrožují konkurenceschopnost českých firem dotace v Německu.
