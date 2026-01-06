Po převedení poplatku za podporované zdroje energií (POZE) pod státní rozpočet se energeticky náročným firmám otvírá další možnost, jak by se mohly jejich výdaje na elektřinu snížit. Evropská komise v závěru loňského roku upravila pravidla pro poskytování takzvaných kompenzací nadměrných nákladů. Jde o možnost podpory pro firmy, na které dopadá vysoká cena elektřiny, zatížená drahou emisní povolenkou. A které by zároveň mohly přesunout výrobu mimo EU, do zemí, kde se za povolenku neplatí.

Nejde o úplně nové opatření. Po změně by však podpora mohla být vyšší a okruh možných příjemců daleko širší.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Která průmyslová odvětví dostávala historicky kompenzace za drahou elektřinu.
  • Proč se obvykle nedařilo vyčleněné peníze vyčerpat.
  • Které firmy mohou podporu na elektřinu získat nově.
  • Jak ohrožují konkurenceschopnost českých firem dotace v Německu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.