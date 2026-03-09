Koncem září 2024 dorazili na recepci sídla společnosti ČEZ v Duhové ulici v Praze pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k „urgentnímu jednání“. Po krátkém dohadování s osazenstvem recepce si vymohli přístup do prostor společnosti, kde strávili dva dny.
Prohledali kanceláře člena představenstva a „druhého muže ČEZ“ Pavla Cyraniho a také šéfa společnosti ČEZ Prodej Tomáše Kadlece. Zajímali se i o Cyraniho komunikaci s dalšími klíčovými muži energetické skupiny, jako je šéf společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák či ředitel strategie Dávid Hajmán. Zajistili přitom dokumenty společnosti sahající až čtyři roky zpět, celkem šlo o 31 záznamů.
O razii antimonopolního úřadu informovaly tehdy HN jako první. Server Seznam Zprávy později uvedl, že inspektoři ve stejné věci zasahovali také v sídlech společností EPH a Veolia Energie s podezřením, že firmy měly vzájemně ladit své nabídky do aukcí na podporu pro takzvanou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). O moc více o stále probíhajícím šetření antimonopolního úřadu nebylo doposud známo. Nyní se ovšem začíná vyjasňovat, co úřad k zásahu v trojici klíčových energetických společností vedlo a jaká podezření inspektoři měli.
Co se dočtete dál
- Co inspektory antimonopolního úřadu v ČEZ zajímalo.
- V jakých dalších energetických firmách ÚOHS také zasahoval.
- Jak vzniklo podezření úřadu a odkud přišlo.
- V jakém stadiu se celý případ nachází.
