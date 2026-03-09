Koncem září 2024 dorazili na recepci sídla společnosti ČEZ v Duhové ulici v Praze pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k „urgentnímu jednání“. Po krátkém dohadování s osazenstvem recepce si vymohli přístup do prostor společnosti, kde strávili dva dny.

Prohledali kanceláře člena představenstva a „druhého muže ČEZ“ Pavla Cyraniho a také šéfa společnosti ČEZ Prodej Tomáše Kadlece. Zajímali se i o Cyraniho komunikaci s dalšími klíčovými muži energetické skupiny, jako je šéf společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák či ředitel strategie Dávid Hajmán. Zajistili přitom dokumenty společnosti sahající až čtyři roky zpět, celkem šlo o 31 záznamů.

O razii antimonopolního úřadu informovaly tehdy HN jako první. Server Seznam Zprávy později uvedl, že inspektoři ve stejné věci zasahovali také v sídlech společností EPH a Veolia Energie s podezřením, že firmy měly vzájemně ladit své nabídky do aukcí na podporu pro takzvanou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). O moc více o stále probíhajícím šetření antimonopolního úřadu nebylo doposud známo. Nyní se ovšem začíná vyjasňovat, co úřad k zásahu v trojici klíčových energetických společností vedlo a jaká podezření inspektoři měli.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co inspektory antimonopolního úřadu v ČEZ zajímalo.
  • V jakých dalších energetických firmách ÚOHS také zasahoval.
  • Jak vzniklo podezření úřadu a odkud přišlo.
  • V jakém stadiu se celý případ nachází.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.