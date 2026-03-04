Energetický regulační úřad (ERÚ) se připravuje na možnost, že nařídí další provoz Teplárny Kladno. Teplárna úřad kvůli ztrátovosti svého provozu dříve vyzvala, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Teplo může podle ERÚ zdražit, ale cílem je zachování dodávek. Úřad dlouhodobě usiluje o dohodu mezi vedením kladenské radnice a teplárnou, zatím se jí dosáhnout nepodařilo. Proto se může stát, že provoz bude nutné zajistit takzvaným opatřením nad rámec licence, informoval ve středu ČTK mluvčí ERÚ Jan Hamrník. Teplárna patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače, teplo vyrábí z uhlí.
Město má s teplárnou desetiletou smlouvu do roku 2030 včetně nastavení cen, ale kvůli nástupu energetické krize a růstu cen emisních povolenek se společnost dostala do ztráty. Cena tepla nepokrývá výrobní náklady a na výrobu teplárna podle ředitele Michala Honse ročně doplácí desítky milionů korun. Za poslední rok se konala víc než desítka jednání za účasti zástupců ERÚ mezi Teplárnou Kladno a městskou společností Tepo. „Jednání, ani přes náš apel, však nespějí ke smírnému řešení a Teplárna Kladno veřejně oznámila, že hodlá dodávky ukončit. Proto jsme již zahájili přípravné kroky pro možné zajištění provozu formou nařízení nad rámec licence,“ uvedl předseda ERÚ Jan Šefránek.
Podle něj jde ERÚ primárně o zachování dodávek tepla pro odběratele v Kladně. „Zároveň je však potřeba konstatovat, že v případě opatření nad rámec licence zákon garantuje novému provozovateli úhradu veškerých oprávněných nákladů, což může vést ke zvýšení současných cen tepla,“ dodal předseda.
Energetický zákon umožňuje ERÚ opatřením nad rámec licence ustanovit náhradního dodavatele tepla ve chvíli, kdy držitel licence (provozovatel teplárny) přestane teplo dodávat nebo ukončení dodávek bezprostředně hrozí, a to z „objektivních důvodů“. ERÚ teplárnu vyzval k upřesnění a doložení tvrzení, na základě kterých oznámila ukončení provozu, a zahájil kontrolu, aby zjistil potřebná fakta. Způsob možného ukončení dodávek nebyl podle mluvčího dosud přesně určen a ERÚ musí vycházet z toho, že teplárna má uzavřené smlouvy s odběrateli, které je povinna plnit. Pro zahájení výběru nového provozovatele teplárny zatím podle Šefránka nejsou splněné zákonné podmínky.
Kromě problematiky dodávek tepla v Kladně řeší ERÚ také zajištění provozu uhelných elektráren společnosti Sev.en. Koncem loňského listopadu skupina ohlásila, že odstaví nejen kladenský zdroj, ale i elektrárny Počerady a Chvaletice. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS v lednu zveřejnil analýzu, podle které doporučil dočasně zachovat provoz dvou ze čtyř bloků Chvaletic, protože jsou podle analýzy nezbytné pro bezpečný provoz tuzemské elektrizační soustavy. Naopak uzavření elektrárny Počerady a uhelné části teplárny Kladno, která je zároveň elektrárnou, provoz této sítě neohrozí.
