Přes dvacet let trvající spor o teplo v západočeském Chodově graduje. Tamní radnici došla trpělivost a požádala o pomoc premiéra Andreje Babiše (ANO). Společnost Marservis podle společného vyjádření města a energetické skupiny SUAS vybírá od obyvatel peníze za dodávky tepla, sama za něj ale dodavateli neplatí. Podle nedávného rozhodnutí soudu navíc Marsevis není ani vlastníkem teplárenských rozvodů, které provozuje a odmítá je městu vydat. Navíc nemá na rozvod tepelné energie ani licenci.
Starosta města Patrik Pizinger se proto nyní obrátil s prosbou o pomoc při řešení komplikované situace na premiéra.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá podstata sporu o dodávky tepla v Chodově.
- Jak vysoký je dluh SUAS za dodávky tepla.
- Proč obyvatelé města skončili už jednou bez tepla.
- Kde jinde se ještě řeší budoucnost dodávek tepelné energie.
