Na osmnáct tisíc domácností a také firmy, školy či úřady připojené na Teplárnu Kladno se podle města Kladna nemusí obávat, že by přišly o teplo. Město tak reaguje na informaci od majitele teplárny – společnosti Sev.en miliardáře Pavla Tykače –, že její provoz začátkem roku 2027 ukončí. Z ekonomických důvodů chce ve stejné době uzavřít i provoz uhelných elektráren Chvaletice a Počerady. Spalování uhlí se mu v těchto provozech již nevyplatí.
Uzavřením kladenské teplárny hrozila Sev.en již loni koncem října. Rada města proto už tehdy uložila městské společnosti TEPO, aby neprodleně zajistila vypracování studie všech možností vybudování vlastního nezávislého tepelného zdroje. Město díky tomu už má alespoň představu, jak dodávky tepla vyřešit.
Co se dočtete dál
- Co by podle odborníků měly Sev.en a vedení města Kladna konečně udělat.
- Jaká je budoucnost kladenské teplárny.
- Jak si chce město zajistit teplo.
