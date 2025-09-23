České teplárny prochází největší proměnou, jakou pamatují. Uhlí, které dosud tvořilo páteř výroby tepla, z kotelen postupně mizí a jeho místo začíná zaujímat plyn, biomasa a nově také velké elektrokotle. Ty zároveň vydělávají na takzvaných službách výkonové rovnováhy (SVR). Zajišťují stabilitu elektrické sítě tím, že spotřebují přebytečnou elektřinu v době, kdy je to potřeba, a přemění ji na teplo pro domácnosti a průmysl. Vydělávat mohou i na levné nebo dokonce záporně oceněné elektřiny na trhu.

Jeden takový velký elektrokotel o výkonu 30 megawattů začátkem září spustila Plzeňská teplárenská. Zatím jde o půlroční zkušební provoz. Patří k největším v Česku. Za dva roky ho ale mají předčit dva elektrokotle v Elektrárně Mělník, která teplem zásobuje velkou část Prahy, Mělníka a Neratovic. Jejich celkový výkon má být dvojnásobný.

