V minulosti už tímto rozhodnutím několikrát pohrozil. Často tím účelově tlačil na vládu, aby přehodnotila svou podporu uhelných elektráren. Naposledy o tom veřejně hovořil loni v létě. Nyní se ale Pavel Tykač, vládce energetické skupiny Sev.en, definitivně rozhodl. Potvrzují to tři zdroje HN z energetického trhu.
Tento týden by se měly o chystaném záměru dozvědět stovky zaměstnanců v oficiálním komuniké. Zástupci firmy informaci zatím nepotvrdili. „Nebudeme to komentovat,“ uvedl Jan Chudomel, Tykačův dlouholetý spolupracovník a mluvčí.
Co se dočtete dál
- Proč se tak Pavel Tykač rozhodl.
- Jaké scénáře se nabízí.
- Co na to říkají zástupci vlády.
