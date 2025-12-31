Markus Miele, spolumajitel stejnojmenného výrobce domácích spotřebičů, optimisticky vidí pro nalomenou německou ekonomiku pomyslné světlo na konci tunelu. To světlo se nazývá stavební povolení. „V Německu v posledních třech měsících stoupá počet nově vydaných stavebních povolení. Potrvá sice rok, než budou nové domy dokončené, a ještě nejsme na číslech, která bychom potřebovali. Ale už nejsme na úplném dně a situace se zlepšuje,“ řekl Miele v rozhovoru pro HN.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou vyhlídky německé ekonomiky do příštího roku.
- Jakými opatřeními se snaží vláda růst nakopnout a proč se jí to zatím nedaří.
- Co naopak dává naději, že by se klíčový partner Česka mohl vzpamatovat.
- Proč se automobilový průmysl ocitnul ve slepé uličce.
