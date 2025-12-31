Markus Miele, spolumajitel stejnojmenného výrobce domácích spotřebičů, optimisticky vidí pro nalomenou německou ekonomiku pomyslné světlo na konci tunelu. To světlo se nazývá stavební povolení. „V Německu v posledních třech měsících stoupá počet nově vydaných stavebních povolení. Potrvá sice rok, než budou nové domy dokončené, a ještě nejsme na číslech, která bychom potřebovali. Ale už nejsme na úplném dně a situace se zlepšuje,“ řekl Miele v rozhovoru pro HN.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou vyhlídky německé ekonomiky do příštího roku.
  • Jakými opatřeními se snaží vláda růst nakopnout a proč se jí to zatím nedaří.
  • Co naopak dává naději, že by se klíčový partner Česka mohl vzpamatovat.
  • Proč se automobilový průmysl ocitnul ve slepé uličce.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.