Zaměstnanci továrny v dolnosaském Lüneburgu, kde rodinná firma Jungheinrich vyrábí vysokozdvižné vozíky, nemohli loni v červenci věřit svým uším. Technický ředitel Maik Manthey jim tehdy v montážní hale oznámil, že celá společnost musí kvůli malé ziskovosti přijmout tvrdý úsporný program. Vlastníci se proto rozhodli přesunout výrobu jinam, což v praxi znamenalo konec dobře placené práce pro 390 lidí.
O problémech společnosti se sídlem v Hamburku, jež je třetím největším výrobcem vysokozdvižných vozíků na světě po japonské Toyotě a německé Kion Group z Frankfurtu nad Mohanem, aktuálně píše německý časopis Manager Magazin, a to s odvoláním na interní zdroje z firmy.
Podle nich za nimi nejsou jen horší ekonomické výsledky, ale i spory mezi akcionáři z rozvětvené rodiny o to, koho dosazovat do klíčových manažerských funkcí.
