Italská bankovní skupina UniCredit učinila další krok ve snaze převzít německou Commerzbank. Podle informací, které v pondělí zveřejnila na svém webu, přichází s nevyžádanou nabídkou na zvýšení svého podílu v Commerzbank na více než 30 procent. Tím chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi, píše agentura Reuters.
UniCredit uvedl, že nabídne minimum požadované podle německých tržních předpisů, což znamená 0,485 nové kmenové akcie UniCredit za každou nabídnutou akcii Commerzbank. UniCredit je největším akcionářem Commerzbank. Podíl v ní italská banka stále zvyšovala, což se nelíbilo dalšímu důležitému akcionáři, kterým je německá vláda.
Oficiální nabídka by měla být předložena začátkem května, akcionářům by dal UniCredit na rozhodnutí čtyřtýdenní lhůtu. V květnu by se pak měla svolat mimořádná valná hromada.
UniCredit v Commerzbank aktuálně drží přímý podíl přibližně 26 procent a další zhruba čtyři procenta prostřednictvím derivátů. Vstup do německé banky zahájil v září 2024, kdy odkoupil několik procent od německého státu. Tomu nyní zbývá 12 procent.
„Žádné převzetí se neplánuje,“ zdůraznila italská banka. Její šéf Andrea Orcel nicméně zopakoval, že sloučení obou bank je podle něj dobrý nápad.
„Jsem přesvědčen, že fúze by přinesla značnou přidanou hodnotu nejen akcionářům, ale také Německu a Evropě. Doufám, že konstruktivní dialog nám umožní lépe sladit naše názory a dosáhnout dohody, která bude v zájmu všech,“ uvedl v pondělí Orcel.
Premiér německé spolkové země Hesensko Boris Rhein řekl, že posoudí nabídku UniCreditu ohledně Commerzbank „pečlivě a bez předsudků“. Šéf zemské vlády, kde Commerzbank sídlí, podle agentury Reuters řekl, že je nutné posílit postavení Frankfurtu nad Mohanem jakožto předního evropského finančního centra. Dodal, že ve všech jednáních musí být náležitě zohledněny zájmy zaměstnanců a zákazníků Commerzbank, zejména těch z důležitého sektoru malých a středních podniků.
Německý odborový svaz Verdi v pondělí zdůraznil důležitost zachování nezávislosti Commerzbank. Nadále se staví proti převzetí.
„Jsme přesvědčeni, že zachování nezávislosti obou institucí je lepší variantou. Nadále o tento cíl usilujeme. Oznámená nabídka na převzetí na tomto názoru nic nemění,“ sdělili odboráři.
Proti snahám UniCredit se podle deníku Rheinische Post staví skupina německých sociálních demokratů, což je menší koaliční partner ve vládě kancléře Friedricha Merze.
UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank (HVB). O převzetí Commerzbank se uchází už delší dobu.
Orcel opakovaně argumentuje, že Evropa potřebuje větší banky, aby mohla konkurovat silným finančním institucím ze Spojených států. Proti převzetí druhé největší německé banky po Deutsche Bank italskými investory se však už dříve stavělo vedení Commerzbank, zástupci zaměstnanců i německá vláda.
Akcie Commerzbank na burze ve Frankfurtu nad Mohanem kolem 11:00 našeho času vykazovaly růst o více než čtyři procenta, zatímco širší trh mírně oslaboval. Akcie UniCredit na burze v Miláně přes dvě procenta ztrácely.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist