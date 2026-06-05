Od roku 2025 diskutují západní a ukrajinští politici a úředníci o různých způsobech, jak rychle posílit oficiální vztahy Evropské unie s Ukrajinou. A to ještě předtím, než tato sužovaná země ve střednědobém horizontu dosáhne plného členství v EU. Nejnovější vlnu této debaty vyvolal uniklý dopis Friedricha Merze adresovaný předsedům Evropské rady a komise, jakož i předsedovi Rady EU. Německý spolkový kancléř mimo jiné navrhl brzy zavést zcela nový status přidruženého člena pro Ukrajinu, který by umožnil rychlou účast ukrajinských zástupců v různých institucích a fórech unie – i když bez řádných hlasovacích práv pro Kyjev.
Přední ukrajinští politologové jako Serhij Sydorenko z renomovaného ukrajinského analytického webu European Pravda nebo Dr. Jevhen Mahda z kyjevského think-tanku Institute of World Policy Merzův návrh odmítli. Je podle nich nedostatečný a zavádějící. Je otázkou, jak by v praxi fungoval status přidruženého členství Ukrajiny, které by nebylo založeno na podepsané smlouvě o přistoupení k EU. I další ukrajinští komentátoři reagovali na nedávný německý výpad buď negativně, skepticky, nebo přinejmenším s určitými výhradami.
Co se dočtete dál
- Jak by fungoval prakticky nový status přidruženého člena EU pro Ukrajinu?
- Mohlo by přidružené členství nahradit plné členství Ukrajiny?
- Jakým způsobem by se zabránilo zneužití statusu přidruženého člena?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.