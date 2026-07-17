Americký demokratický politik Tim Walz, guvernér státu Minnesota a bývalý viceprezidentský kandidát Kamaly Harrisové, má osobní zkušenost politického souboje s Donaldem Trumpem a jeho MAGA mašinerií. Proto když zhruba před měsícem na výroční konferenci think-tanku Evropské rady pro mezinárodní vztahy ve Vídni hovořil o tom, jaké nebezpečí hrozí americkým volbám do Kongresu letos v listopadu, mnozí zpozorněli.

Organizaci a kontrolu voleb mají totiž v USA na starosti jednotlivé státy. A nynější federální vláda Donalda Trumpa se historicky bezprecedentním způsobem snaží do tohoto systému nabourat, zpochybnit ho a ovlivnit. „Vidíme pokusy o ovlivnění organizace voleb. Obávám se toho, co se bude dít příští čtyři měsíce,“ zdůraznil Tim Walz.

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Co se dočtete dál

  • Čeho se obávají organizátoři voleb v USA?
  • Čím hrozí Trump?
  • Co může zastavit volební manipulace federální vlády?
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