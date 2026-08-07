V Texasu jsou tradičně silnější pravicoví republikáni, teď ale může všechny předpoklady obrátit naruby mladý kandidát kombinující křesťanskou morálku se socialistickou politikou. Obyvatelé druhého nejlidnatějšího státu USA nevyslali do Senátu žádného politika z demokratické strany už od roku 1993. Pokud to James Talarico v listopadu změní, bude to znamenat bod zlomu nejen pro Texas, ale možná i pro celé Spojené státy.

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Co se dočtete dál

  • Jak je na tom Talarico v předvolebních průzkumech ve srovnání s republikánským rivalem.
  • Jak demokratický kandidát chápe křesťanství.

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