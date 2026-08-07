Někdo odnesl kabel z počítače do televize, musíme to zapojit jinak. Ale dělejte, začíná to už za minutu.“ Kulatá dřevem obložená zasedačka firmy Czech Games Edition (CGE) se postupně začíná plnit bosými lidmi a radostná nervozita před velkou obrazovkou roste. Za šedesát vteřin startuje odhalení a celosvětový předprodej novinky, kterou místní chystali poslední rok. Muži a ženy ponejvíce v tričku a šortkách, mezi nimiž by kdokoli v obleku vypadal jako z jiné planety, si sedají do malého amfiteátru nad sebe a společně začínají sledovat launch nejnovější, nejdražší a také nejtěžší deskovky, kterou kdy CGE připravila.

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Co se dočtete dál

  • O projektu deskové hry Kingdom Come.
  • Kolik těchto her chce Murmak prodat.
  • Jaké jsou plány s Krycími jmény.
  • Co se stává dalším prodejním hitem.
  • O dalších investicích do expanze firmy.

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