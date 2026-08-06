Diamanty jsou věčné je známý název filmu ze série Jamese Bonda. O to větší překvapení vyvolala zpráva o možném prodeji těžařského gigantu De Beers ze skupiny Anglo American za pouhou jednu miliardu dolarů.
Společnost De Beers, jejíž historie sahá až do 19. století, po desetiletí fakticky ovládala trh s přírodními diamanty. Reagovala na vývoj poptávky úpravou nabídky a tím pomáhala udržovat cenu tohoto nejtvrdšího přírodního minerálu. Podle dostupných údajů byla firma v roce 2001 odkoupena rodinou Oppenheimerových a společností Anglo American při ocenění přesahujícím 18 miliard dolarů. V roce 2011 pak Anglo American odkoupila i podíl rodiny Oppenheimerových s valuací okolo 13 miliard dolarů. Od té doby však hodnotu společnosti postupně odepisovala až na 2,3 miliardy dolarů – tedy stále více, než kolik by mohla činit její prodejní cena dnes.
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